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13:09, 29 апреля 2025Россия

Медведев предрек Зеленскому печальную участь после подрыва Москалика

Медведев заявил, что кичащегося убийствами Зеленского ждет печальный конец
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского, который кичится убийствами, самого ждет печальный конец. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», трансляция которого ведется на платформе «VK Видео».

В ходе мероприятия ведущие задали политику вопрос о реакции Зеленского на подрыв заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в подмосковной Балашихе 25 апреля. «Когда руководитель государства, пусть даже такого своеобразного, как Украина, и такой патологический тип, как этот персонаж, кичится подобными вещами, это означает только одно — что в конечном счете он тоже закончит самым печальным образом», — ответил Медведев.

Ранее, 28 апреля, Зеленский заявил о «ликвидации лиц из высшего командного состава» Вооруженных сил России. Конкретные фамилии он не упомянул, однако, вероятно, речь идет о Москалике.

Генерал-лейтенант Москалик стал жертвой подрыва автомобиля Volkswagen на бульваре Нестерова в Балашихе. Причастность Киева к теракту признал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, который назвал произошедшее работой спецслужб Украины.

ЖЗЛ
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