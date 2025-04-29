Медведев заявил, что кичащегося убийствами Зеленского ждет печальный конец

Президента Украины Владимира Зеленского, который кичится убийствами, самого ждет печальный конец. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», трансляция которого ведется на платформе «VK Видео».

В ходе мероприятия ведущие задали политику вопрос о реакции Зеленского на подрыв заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в подмосковной Балашихе 25 апреля. «Когда руководитель государства, пусть даже такого своеобразного, как Украина, и такой патологический тип, как этот персонаж, кичится подобными вещами, это означает только одно — что в конечном счете он тоже закончит самым печальным образом», — ответил Медведев.

Ранее, 28 апреля, Зеленский заявил о «ликвидации лиц из высшего командного состава» Вооруженных сил России. Конкретные фамилии он не упомянул, однако, вероятно, речь идет о Москалике.

Генерал-лейтенант Москалик стал жертвой подрыва автомобиля Volkswagen на бульваре Нестерова в Балашихе. Причастность Киева к теракту признал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, который назвал произошедшее работой спецслужб Украины.