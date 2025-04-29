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10:38, 29 апреля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о продвижении российских войск

На Украине рассказали о продвижении ВС РФ к границе Днепропетровской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска приблизились к границе Днепропетровской области. Об этом сообщает украинский аналитический портал Deep State..

Сообщается, что Вооруженные силы России подошли к Котляровке и Успеновке, а с юга подобрались к трассе на Запорожье западнее Разлива.

Ранее на Украине обеспокоились положением войск на кураховском направлении. «Обстановка сложная, потому что уже фактически начались бои за село. Также враг пытается усложнить логистику, довольно непросто ребятам сейчас там», — написал лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

До этого ВС России заблокировали соединения ВСУ у Золотаревки в Донецкой народной республике и нарушили логистику украинской армии. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ теперь приходится проводить все снабжение через единственный логистический узел в Серебрянке.

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