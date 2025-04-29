На Украине рассказали о продвижении ВС РФ к границе Днепропетровской области

Российские войска приблизились к границе Днепропетровской области. Об этом сообщает украинский аналитический портал Deep State..

Сообщается, что Вооруженные силы России подошли к Котляровке и Успеновке, а с юга подобрались к трассе на Запорожье западнее Разлива.

Ранее на Украине обеспокоились положением войск на кураховском направлении. «Обстановка сложная, потому что уже фактически начались бои за село. Также враг пытается усложнить логистику, довольно непросто ребятам сейчас там», — написал лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

До этого ВС России заблокировали соединения ВСУ у Золотаревки в Донецкой народной республике и нарушили логистику украинской армии. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ теперь приходится проводить все снабжение через единственный логистический узел в Серебрянке.