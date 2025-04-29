Наказанный Хинштейном курский чиновник решил организовать субботник

Отправленный Хинштейном копать бурьян в парке чиновник организует субботник

Врио министра природных ресурсов региона Александр Володько, которого глава Курской области Александр Хинштейн отправил копать бурьян, организовал субботник. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Хинштейн в ходе заседания правительства Курской области поручил Володько лично взять в руки мастерок и цемент, чтобы восстановить плитку в парке «Патриот» в Курске, а также выкопать на клумбах бурьян. Такое поручение он дал после обращений курян о неудовлетворительном состоянии парка.

«Подготовка парка "Патриот" к 80-летию Победы ведется в соответствии с запланированным графиком работ. По поручению врио губернатора Александра Хинштейна в первой половине дня вместе с врио заместителя губернатора Геннадием Бабаскиным и руководителем обслуживающей организации осмотрели состояние мемориального комплекса», — написал чиновник.

Он уточнил, что для благоустройства парка там также покрасят лавочки и постаменты военной техники. Кроме того, обслуживающая организация возьмет на себя ремонт ступеней и восстановление гранитных плит на цокольной части фасада Храма великомученика Георгий Победоносца.

Ранее Хинштейн раскритиковал врио руководителя Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивную работу. Он назвал такую работу недопустимой и подчеркнул, что подобного рода пассивность влечет рост социального напряжения и возмущение людей.