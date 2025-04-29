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15:32, 29 апреля 2025Забота о себе

Назван повышающий риск развития восьми видов рака продукт

Онколог Максуд: Обработанное мясо повышает риск развития восьми видов рака
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Онколог Анаум Максуд посоветовала исключить один продукт из рациона для профилактики сразу восьми видов рака. Его медик назвала в беседе с изданием El Español.

«Необходимо избегать употребления обработанного мяса, потому что оно содержит нитрозамины, которые считаются сильными канцерогенами. Они связаны с раком легких, головного мозга, печени, почек, мочевого пузыря, желудка и носовых пазух», ─ пояснила Максуд.

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По словам специалистки, обработанное мясо также повышает риск развития злокачественных новообразований в толстом кишечнике. Чтобы предотвратить данный вид рака, медик порекомендовала включать в рацион как можно больше клетчатки, регулярно заниматься физическими упражнениями и следить за весом. Оптимальной диетой для профилактики этого заболевания врач назвала средиземноморскую, которая предполагает употребление растительной пищи и полезных жиров.

Ранее онколог Елена Смирнова рассказала, какие продукты разрушают здоровье не меньше сигарет. Так, она призвала отказаться от сосисок и колбасы и заменить их на натуральное мясо.

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