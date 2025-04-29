Названа облегчающая боль в спине и шее поза для сна

Физиотерапевт Дехара посоветовал при болях в спине положить под колени подушку

Физиотерапевт Джордан Дехара и старшая медсестра Шерил Литгоу назвали позу, которая облегчает боль в спине и шее. Их советы приводит Daily Mirror.

Дехара посоветовал при болях в позвоночнике лечь в позу эмбриона и положить между ног подушку. По его словам, в таком положении уменьшается нагрузка на поясничный отдел позвоночника и бедра. Также он назвал допустимым лечь на спину, а подушку положить под колени.

При этом Литгоу отметила, что если в позе эмбриона не использовать подушку или спать на животе, то повышается риск смещения позвонков, увеличивается давление на шею и поясницу, что в итоге может усугубить боли в спине. По ее словам, сон на животе вредит суставам и нервам, а также провоцирует появление хронической боли. Кроме того, Литгоу указала, что в таком положении дополнительную нагрузку получают легкие.

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