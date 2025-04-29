Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:35, 29 апреля 2025Забота о себе

Названа облегчающая боль в спине и шее поза для сна

Физиотерапевт Дехара посоветовал при болях в спине положить под колени подушку
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Diana.grytsku / Freepik

Физиотерапевт Джордан Дехара и старшая медсестра Шерил Литгоу назвали позу, которая облегчает боль в спине и шее. Их советы приводит Daily Mirror.

Дехара посоветовал при болях в позвоночнике лечь в позу эмбриона и положить между ног подушку. По его словам, в таком положении уменьшается нагрузка на поясничный отдел позвоночника и бедра. Также он назвал допустимым лечь на спину, а подушку положить под колени.

При этом Литгоу отметила, что если в позе эмбриона не использовать подушку или спать на животе, то повышается риск смещения позвонков, увеличивается давление на шею и поясницу, что в итоге может усугубить боли в спине. По ее словам, сон на животе вредит суставам и нервам, а также провоцирует появление хронической боли. Кроме того, Литгоу указала, что в таком положении дополнительную нагрузку получают легкие.

Материалы по теме:
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
«Можете смеяться, но мне страшно» Половина россиянок не следит за женским здоровьем. Чем это грозит?
«Можете смеяться, но мне страшно»Половина россиянок не следит за женским здоровьем. Чем это грозит?
Реклама
8 апреля 2021

Ранее эксперт по сну и психолог Лия Кейлор рассказала, как избавиться от бессонницы. По ее мнению, при трудностях с засыпанием, нужно не пить кофе за 10 часов до сна и не есть за три часа до отбоя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами с фугасными зарядами

    В США признали бессмысленность поддержки Украины

    Цыганова назвала предателем поддержавшую Украину Земфиру

    Румыния подняла истребители из-за ситуации на Украине

    Украинский беспилотник рухнул в России рядом с объектом культурного наследия

    Ирина Шейк без штанов снялась для журнала

    Трамп захотел научить дальнобойщиков английскому языку

    Аршавин объяснил вред Fan ID для клубов

    ФСБ задержала россиянина за организацию оружейной мастерской дома

    В Раде назвали мирный план Трампа концом для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости