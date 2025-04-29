Названо место запуска атаковавших Нижегородскую область дронов

Литовкин: Завербованные ВСУ граждане могут запускать дроны с территории России

Не все атаки на российские регионы происходят с территории Украины. Об этом заявил в беседе с NN.RU военный политолог и доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев и военный обозреватель полковник запаса Виктор Литовкин.

Как отметил Литовкин, называя место запуска атаковавших Нижегородскую область дронов, завербованные Вооруженными силами Украины (ВСУ) граждане могут делать это непосредственно с территории России.

«Видимо, где-то рядом есть их агентура. Очень много людей поддаются ВСУ. Это могут быть беспилотники от их агентов или обманутых людей, которые пытаются таким образом заработать», — заключил военный обозреватель.

Александр Перенджиев добавил, что в пользу этой версии говорят последние события, когда на нижегородском нефтехимическом предприятии сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили два мигранта по заданию украинских спецслужб.

«Это говорит о том, что на территории России есть такие группы, которые где-то монтируют беспилотники, добывают взрывчатку, наносят удары», — выразил мнение политолог.

По его словам, участившиеся после затишья прилеты дронов по отдаленным от границы с Украиной территориям говорят о том, что эти группы могут перемещаться по стране, атакуя сначала один российский регион, а потом другой.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 29 апреля, ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами с фугасными зарядами. По данным Минобороны, за ночь над регионом сбили восемь летательных аппаратов.

