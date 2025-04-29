Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, около 15:40 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на движущийся по участку трассы Грайворон — Илек-Пеньковка автомобиль, в котором находились пятеро мужчин. Двоих из них спасти не удалось. Трое получили закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.

Позже стало известно еще о пяти пострадавших при атаках дронов на машины в Белгородской области. Ударам подверглись автомобили в Новой Таволжанке, а также на участках автодорог Новоалександровка — Становое и Красная Яруга — Отрадовка.