Брянский губернатор Богомаз: При ударе по Новым Юрковичам пострадала женщина

В селе Новые Юрковичи Брянской области женщина получила ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Новые Юрковичи Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получила местная жительница», — сообщил губернатор.

По его словам, пострадавшую госпитализировали, ей оказали необходимую помощь. Богомаз после происшествия обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности в приграничном регионе.

29 апреля в Белгородской области удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ по гражданскому автомобилю привел к жертвам среди мирного населения. Дрон целенаправленно атаковал ехавшую по участку трассы Грайворон — Илек-Пеньковка машину, в которой находились пятеро мужчин. Двоих из них спасти не удалось.