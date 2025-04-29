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11:03, 29 апреля 2025Россия

При ударе ВСУ по российскому селу пострадала женщина

Брянский губернатор Богомаз: При ударе по Новым Юрковичам пострадала женщина
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В селе Новые Юрковичи Брянской области женщина получила ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Новые Юрковичи Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получила местная жительница», — сообщил губернатор.

По его словам, пострадавшую госпитализировали, ей оказали необходимую помощь. Богомаз после происшествия обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности в приграничном регионе.

29 апреля в Белгородской области удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ по гражданскому автомобилю привел к жертвам среди мирного населения. Дрон целенаправленно атаковал ехавшую по участку трассы Грайворон — Илек-Пеньковка машину, в которой находились пятеро мужчин. Двоих из них спасти не удалось.

ЖЗЛ
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