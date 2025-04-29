Пушилин заявил об использовании западного оружия для удара по Горловке

Пушилин: ВСУ нанесли удар по Горловке из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Горловке из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что в результате удара одна из местных жительниц получила крайне тяжелые ранения. Кроме того, из-за атаки ранены оказались еще 15 горожан.

«Повреждены ряд жилых домостроений и социальных объектов в Центрально-Городском районе и объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе. Со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применились реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА», — написал глава региона.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал артиллерийский удар по Горловке массовым терактом. Он отметил, что в числе пострадавших из-за атаки оказался годовалый ребенок.