Путин и Белоусов направили венки на прощание с генерал-лейтенантом Москаликом

В Мытищах состоялось прощание со ставшим жертвой подрыва генералом Москаликом

В подмосковных Мытищах состоялось прощание со ставшим жертвой подрыва генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что венки на церемонию направили президент России Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов. Известно, что генерал Москалик был участником переговоров по Украине.

25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Он был подорван с помощью самодельного взрывного устройства. Жертвой взрыва стал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Москалик.

Причастного к подрыву задержали. Ему предъявили обвинение по трем статьям, среди которых 205 УК РФ («Террористический акт»).