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14:50, 29 апреля 2025Ценности

Раскрыта многомиллионная стоимость подарков Вали Карнавал от возлюбленного

«Звездач»: Стоимость подарков Карнавал от возлюбленного — 4,2 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Раскрыта многомиллионная стоимость подарков российской блогерши Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) от возлюбленного. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, 23-летняя инфлюэнсерша получила от тайного избранника босоножки с кристаллами за 146 тысяч рублей, а также золотой браслет с бриллиантами за 414 тысяч рублей.

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Кроме того, выяснилось, что цена на кулон составляет 606 тысяч рублей, на браслет — 1,939 миллиона рублей, а на пусеты — 2,180 миллиона рублей. В то же время сумка Dior оценивается в более миллиона рублей. Общая стоимость упомянутых презентов составила 4,2 миллиона рублей.

Ранее в апреле невесте Безоса, которая слетала в космос, преподнесли неожиданный подарок за 573 тысячи рублей. Репортерше Лорен Санчес презентовали покрытую стразами сумку люкового бренда Judith Leiber, которая выполнена в форме летающей тарелки.

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