Раскрыта одна из причин отправки войск КНДР на помощь России

Военкор Рожин: КНДР получила ценный боевой опыт в боях с ВСУ

Армия КНДР извлекла выгоду из отправки своих войск на помощь России под Курск. Корейские военные получили ценный боевой опыт ведения боя в условиях современной войны, заявил News.ru военкор Борис Рожин.

«Это ценный боевой опыт, возможность обкатать свои силы в современной войне, выявить недостатки, которые можно будет устранить, посмотреть, какие новые технологии внедрить», — считает Рожин.

Он отметил роль корейских бойцов в освобождении населенных пунктов в Курской области. По словам Рожина, военные КНДР применялись и как пехота, и как спецназ. Кроме того, они обслуживали привезенную с собой технику, среди которой были самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы.

Ранее Минобороны показало кадры совместной боевой подготовки бойцов России и КНДР.