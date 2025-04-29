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14:59, 29 апреля 2025Спорт

Роднина высказалась о возможном возвращении Валиевой в спорт

Роднина о возвращении Валиевой в спорт: Возвращаться вообще плохая примета
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном возвращении фигуристки Камилы Валиевой в спорт. Ее слова передает Sport24.

«Не знаю, сложно ли Камиле будет вернуться в спорт. Возвращаться вообще плохая примета, ха-ха. Но все равно это тяжело», — заявила Роднина. По ее мнению, Валиева — талантливая спортсменка, которая стала одной из самых громких личностей не по результатам, а по проблемам.

Роднина призвала не нагнетать вокруг этой ситуации. «Дайте ей возможность себя попробовать, решить имеющиеся проблемы», — отметила депутат.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.

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