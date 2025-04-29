Россиянам назвали преимущество каркасного дома

Эксперт Васильев: Каркасные дома устойчивы к грунтовым подвижкам

Каркасные дома легки и устойчивы к грунтовым подвижкам. Плюсы и минусы такого типа домов «Известиям» перечислил строительный эксперт, генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Основу дома составляет деревянный каркас, между стойками которого закладывается утеплитель, закрываемый с двух сторон плитными материалами. Снаружи добавляется обшивка, внутри монтируется отделка. Такие дома строятся быстро — можно собрать его за месяц.

Легкость домов позволяет установить простейший фундамент — достаточно винтовых свай или облегченной плиты. Дом пригоден для зимнего проживания благодаря теплоизоляции. Внутренние коммуникации можно проложить во время сборки каркаса. Дом не будет шуметь под дождем, если использовать в кровле мягкую черепицу.

Конструкция таких домов устойчива к землетрясениям и грунтовым подвижкам: каркас работает как единое целое и гасит вибрации.

При этом каркасным домам необходима хорошая вентиляция. «Дом устроен по принципу термоса: герметичность обеспечивает тепло, но без вытяжек и притока внутри быстро скапливается влага», — объяснил эксперт. Здание без вентиляции может отсыревать, а каркас пострадает от грибка и плесени.

Еще один пункт — пожарная безопасность и защита от вандализма. Эксперт отметил, что долгая служба дома возможна только при соблюдении технологии сборки.

Ранее сообщалось, что за год аренда дач в Подмосковье выросла в цене на 10-15 процентов. При этом разброс цен в московском регионе довольно велик: в Истринском и Одинцовском районах аренда домов с участками может достигать цифр с шестью нулями. А, например, в поселке Совхоза Останкино можно арендовать жилье площадью 16 квадратных метров за 25 тысяч рублей в месяц.