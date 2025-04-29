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16:58, 29 апреля 2025Моя страна

Российский художник продолжил дело отца и начал реставрацию его памятников

В алтайском селе художник начал реставрацию памятника, созданного его отцом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Telegram-канал «Катунь 24 — новости Барнаула и Алтайского края»

Российский художник Анатолий Щетинин начал реставрацию памятников, созданных его отцом, в преддверии 9 Мая. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «Катунь 24».

Прокопий Щетинин известен как автор скульптуры «Родина-мать» в алтайском селе Парфеново. Сейчас ее восстанавливает его сын. По словам Анатолия, у памятника практически полностью разрушилось лицо. Несмотря на сложность, реставрация почти завершена, осталась только покраска.

Анатолий Щетинин продолжил работу отца. Около 50 лет назад они вместе работали над монументом героям Великой Отечественной войны, установленным в селе Хабазино Топчихинского района. Анатолий отреставрирует перед майскими праздниками и его.

Ранее сообщалось, что на Южном Урале пройдет всероссийский автопробег в честь 80-летия Победы.

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