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16:38, 25 апреля 2025Моя страна

В Челябинске пройдет автопробег в честь 80-летия Победы

В Челябинске пройдет масштабный автопробег в честь 80-летия Победы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На Южном Урале пройдет всероссийский автопробег в честь 80-летия Победы. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

В преддверии юбилея Великой Победы Челябинская область станет частью масштабной акции — патриотического автопробега «Наша Великая Победа», который стартовар в марте в Севастополе. Главный символ эстафеты — увеличенную копию легендарного Знамени Победы — южноуральцам торжественно передадут 26 апреля в Курганской области.

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Известно, что к акции может присоединиться любой желающий. После Челябинска автопробег проследует через другие регионы России, а также через Республику Беларусь. Финиширует акция 9 мая в Москве, куда участники доставят Знамя Победы.

«Это возможность не просто рассказать об истории, а показать ее в действии. Десятки людей будут держать в руках символ Победы», — подчеркнул руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Челябинской области Игорь Егоров.

Ранее в апреле сообщалось, что в Челябинской области откроют 14 новых безопасных пляжей.

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