Солдат рассказал о вступлении в батальон, сформированный из бывших военных ВСУ

Солдат с позывным Лютик рассказал о вступлении в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

По его словам, на Украине его мобилизовали насильно, вручив повестку в руки и отправив в военкомат. Он добавил, что живя на Украине видел много несправедливости, поэтому, попав на фронт, точно знал, «чего хочет и почему». Лютик также рассказал, что он одной из главных причин вступления в российские войска для него является борьба с нацизмом.

Ранее на Украине полицейские начали угрожать молодежи ради пополнения ВСУ. Молодым людям предлагали выбор — либо отправиться в тюрьму, либо пойти добровольцем на фронт.

До этого стало известно, что с начала украинского конфликта 100 тысяч солдат ВСУ самовольно покинули позиции. Новобранцы бегут из учебных центров в первую неделю обучения или ближе к концу.

