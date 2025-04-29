Сообщения о налоговых долгах покойного Киркорова опровергли

Представитель Филиппа Киркорова: У Бедроса Киркорова нет долгов перед ФНС

У народного артиста России Бедроса Киркорова, которого не стало в марте, нет долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом в разговоре с НСН заявила представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

По ее словам, речь идет о задолженностях 2023 года. «Они никак не касались недвижимости, говорилось лишь о налоге за транспортное средство. Сейчас все задолженности Бедроса Киркорова перед ФНС погашены», — заявила Успенская.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что налоговая подала в суд на отца Филиппа Киркорова Бедроса после его похорон.