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15:19, 29 апреля 2025Культура

Сообщения о налоговых долгах покойного Киркорова опровергли

Представитель Филиппа Киркорова: У Бедроса Киркорова нет долгов перед ФНС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

У народного артиста России Бедроса Киркорова, которого не стало в марте, нет долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом в разговоре с НСН заявила представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

По ее словам, речь идет о задолженностях 2023 года. «Они никак не касались недвижимости, говорилось лишь о налоге за транспортное средство. Сейчас все задолженности Бедроса Киркорова перед ФНС погашены», — заявила Успенская.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что налоговая подала в суд на отца Филиппа Киркорова Бедроса после его похорон.

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