Советники Трампа решили выполнять его поручения со второго раза

The Atlantic: Советники Трампа выполняют его поручения со второго раза

Некоторые советники президента США Дональда Трампа выполняют его распоряжения только со второго раза. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Отмечается, что ряд сотрудников администрации Белого дома действуют по негласному правилу: они делают что-то только после того, как Трамп скажет это дважды. Как объяснил один из советников, это необходимое и важное правило, поскольку Трамп «говорит много дерьма».

В частности, источник издания рассказал, что перед второй инаугурацией президент США заявил о желании возглавить Кеннеди-центр, потребовав уволить его председателя Дэвида Рубенштейна. В первый раз советники проигнорировали волеизъявление Трампа, однако после второго приступили к выполнению данного распоряжения.

Ранее телеканал CNN уличил Дональда Трампа в ложных заявлениях в день инаугурации. В общей сложности он сделал более 20 таких высказываний.