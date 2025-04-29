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18:22, 29 апреля 2025Силовые структуры

Старшина оркестра Росгвардии поссорился с коллегой и дважды выстрелил в него из пистолета

В Москве старшина оркестра Росгвардии дважды выстрелил в коллегу из-за ссоры
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Старшина военного оркестра Росгвардии поссорился со своим коллегой и дважды выстрелил ему в голову из пневматического пистолета. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло вечером в пятницу, 27 апреля. Старший прапорщик поссорился с 38-летним концертмейстером на одной из станций в Москве. Он достал пневматическое оружие и два раза выстрелил из него в сторону оппонента.

Потерпевшего доставили в больницу. К счастью для него, пули прошли по касательной.

В отношении росгвардейцев уже возбудили дела по статье 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») КоАП РФ. Материалы о произошедшем переданы в Следственный комитет.

Ранее в Подмосковье 53-летняя женщина поссорилась с двумя водителями квадроциклов и получила пулю в голову из травматического пистолета.

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