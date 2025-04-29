Ставрополье признали лучшим регионом для санаторного туризма

Ставропольский край стал лучшим регионом для отдыха в санаториях

Ставрополье признано лучшим регионом санаторного туризма России. Об этом пишет «Сайт Ставрополя».

Ставропольский край занял первое место в номинации «Регион санаторного и оздоровительного туризма» на IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства». Таким образом, Ставрополье признали самым комфортным для отдыха в санаториях.

«Сегодня наша курортная инфраструктура активно развивается и модернизируется, внедряются современные медицинские технологии, расширяется спектр оздоровительных услуг. Мы стремимся создать условия для всех, кто приезжает к нам за здоровьем и долголетием», — отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

Ранее сообщалось, что горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкессии поставил рекорд по количеству туристов в зимнем сезоне. Уточняется, что зимой 2024-2025 годов на курорте приняли более 760 тысяч гостей.