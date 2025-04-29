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22:49, 29 апреля 2025Моя страна

Ставрополье признали лучшим регионом для санаторного туризма

Ставропольский край стал лучшим регионом для отдыха в санаториях
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Ставрополье признано лучшим регионом санаторного туризма России. Об этом пишет «Сайт Ставрополя».

Ставропольский край занял первое место в номинации «Регион санаторного и оздоровительного туризма» на IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства». Таким образом, Ставрополье признали самым комфортным для отдыха в санаториях.

«Сегодня наша курортная инфраструктура активно развивается и модернизируется, внедряются современные медицинские технологии, расширяется спектр оздоровительных услуг. Мы стремимся создать условия для всех, кто приезжает к нам за здоровьем и долголетием», — отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

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