Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:48, 29 апреля 2025Моя страна

Российский горнолыжный курорт поставил рекорд по количеству туристов

На курорте Архыз в зимнем сезоне приняли 760 тысяч туристов
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкессии поставил рекорд по количеству туристов в зимнем сезоне. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что зимой 2024-2025 годов на курорте приняли более 760 тысяч гостей. В прошлом сезоне этот показатель достиг 720 тысяч.

«Побили собственный рекорд по посещаемости. Причем в полтора раза больше фиксируем посещаемость семей с детьми», — отметил гендиректор курорта Роман Киранчук.

Он обратил внимание, что благодаря системе искусственного снегообразования сезон катания на Архызе начался 15 ноября — это самый ранний старт в истории курорта.

Ранее сообщалось, что россияне раскупили почти все места в отелях на Архызе на майские праздники. Номерной фонд оказался забронирован на 90 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы находимся на завершающем этапе». Трамп рассказал, какую сторону конфликта между Россией и Украиной готов выбрать и почему

    В Германии оценили мирную инициативу Трампа по Украине

    В России появился Пихта-банк

    Электричка сбила 12-летнюю школьницу в российском городе

    Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о снегопаде на майских праздниках

    Голливудский режиссер заявил о вычеркнутой из памяти России

    Дуа Липа вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

    Обвиняемого в расправе над темнокожей девушкой россиянина арестовали на два месяца

    Лавров высказался о цене предложений Киева о перемирии

    Лавров оценил заявления лидеров «ядерной пятерки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости