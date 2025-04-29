Российский горнолыжный курорт поставил рекорд по количеству туристов

На курорте Архыз в зимнем сезоне приняли 760 тысяч туристов

Горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкессии поставил рекорд по количеству туристов в зимнем сезоне. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что зимой 2024-2025 годов на курорте приняли более 760 тысяч гостей. В прошлом сезоне этот показатель достиг 720 тысяч.

«Побили собственный рекорд по посещаемости. Причем в полтора раза больше фиксируем посещаемость семей с детьми», — отметил гендиректор курорта Роман Киранчук.

Он обратил внимание, что благодаря системе искусственного снегообразования сезон катания на Архызе начался 15 ноября — это самый ранний старт в истории курорта.

Ранее сообщалось, что россияне раскупили почти все места в отелях на Архызе на майские праздники. Номерной фонд оказался забронирован на 90 процентов.