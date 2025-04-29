Советники Трампа рассказали о неофициальном правиле в администрации США

The Atlantic: Советники Трампа исполняют его поручения только со второго раза

Некоторые советники президента США Дональда Трампа начинают заниматься его поручениями только после того, как он дал их дважды, пишет The Atlantic со ссылкой на источник.

По словам одного из них, неофициальное правило в администрации Трампа появилось из-за того, что американский лидер «несет всякую чушь».

В качестве примера он привел случай, когда Трамп заявил о планах возглавить Центр имени Кеннеди. Когда американский лидер во второй раз сказал о намерении контролировать главный театрально-концертный комплекс Вашингтона, в начале февраля из него уволили большую часть совета директоров, а сам Трамп был избран председателем правления.

Ранее телеканал CNN заявил, что Трамп сделал не менее девяти ложных заявлений во время выступления. Речь идет о завышенных цифрах по ключевым вопросам, включая результаты выборов в Соединенных Штатах в ноябре 2024 года, помощь Киеву, миграцию и торговые дефициты с КНР и Канадой.