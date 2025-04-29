Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:18, 29 апреля 2025Мир

Советники Трампа рассказали о неофициальном правиле в администрации США

The Atlantic: Советники Трампа исполняют его поручения только со второго раза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Некоторые советники президента США Дональда Трампа начинают заниматься его поручениями только после того, как он дал их дважды, пишет The Atlantic со ссылкой на источник.

По словам одного из них, неофициальное правило в администрации Трампа появилось из-за того, что американский лидер «несет всякую чушь».

В качестве примера он привел случай, когда Трамп заявил о планах возглавить Центр имени Кеннеди. Когда американский лидер во второй раз сказал о намерении контролировать главный театрально-концертный комплекс Вашингтона, в начале февраля из него уволили большую часть совета директоров, а сам Трамп был избран председателем правления.

Ранее телеканал CNN заявил, что Трамп сделал не менее девяти ложных заявлений во время выступления. Речь идет о завышенных цифрах по ключевым вопросам, включая результаты выборов в Соединенных Штатах в ноябре 2024 года, помощь Киеву, миграцию и торговые дефициты с КНР и Канадой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прекращение огня должно быть безусловным». Как Украина и Запад отреагировали на объявленное Путиным перемирие?

    Ватикан уличили в сокрытии послания пришельцев

    Власти Испании отреагировали на блэкаут в стране

    Советники Трампа рассказали о неофициальном правиле в администрации США

    В России спрогнозировали последствия блэкаута для Европы

    Роднина назвала главное преимущество спортсменов в политике

    Создан уникальный контрацептив для мужчин

    Внук генерала де Голля оценил объявление Путиным перемирия

    «Я грешила весь год». Как календарь с молодыми и сексуальными священниками Ватикана спасает туризм и завоевывает миллионы

    Захарова прокомментировала слова Зеленского о «ликвидации» российского генерала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости