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00:33, 29 апреля 2025Россия

Слуцкий ответил на вопрос об отношении Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны

Депутат Слуцкий: Понимание Трампом логики России может привести к выздоровлению
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Пресс-служба ЛДПР / РИА Новости

Если американский президент Дональд Трамп говорит, что понимает логику России, это начало пути к «выздоровлению», к отказу от лживых нарративов, которые привели бы мир к глобальному противостоянию, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

Депутат оценил заявление Трампа о том, что он понимает логику России.

«Если он так говорит, это уже начало пути к "выздоровлению", к отказу от лживых нарративов, которые неизбежно привели бы мир к глобальному противостоянию», — ответил депутат на вопрос об отношении Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что Трамп стремится наладить более тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

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