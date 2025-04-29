Слуцкий ответил на вопрос об отношении Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны

Депутат Слуцкий: Понимание Трампом логики России может привести к выздоровлению

Если американский президент Дональд Трамп говорит, что понимает логику России, это начало пути к «выздоровлению», к отказу от лживых нарративов, которые привели бы мир к глобальному противостоянию, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

Депутат оценил заявление Трампа о том, что он понимает логику России.

«Если он так говорит, это уже начало пути к "выздоровлению", к отказу от лживых нарративов, которые неизбежно привели бы мир к глобальному противостоянию», — ответил депутат на вопрос об отношении Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что Трамп стремится наладить более тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.