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13:43, 29 апреля 2025Россия

Украина пыталась ударить по Крыму

Минобороны России: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Крымом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Крыму. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, попытка атаки на полуостров была предпринята около 12:40 по московскому времени: средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымом беспилотный летательный аппарат.

Во вторник, 29 апреля, в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Глава города Михаил Развожаев опубликовал видео, в котором жителям сообщили о необходимости пройти в укрытие либо обезопасить жилище доступными способами.

Ночью 29 апреля ВСУ выпустили по Крыму 7 беспилотников, еще 4 силы ПВО перехватили над Черным морем. Всего над регионами России сбили 40 летательных аппаратов.

ЖЗЛ
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