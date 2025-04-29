Миллер: Британия хочет поражения России на Украине из-за проблем в экономике

Великобритания помогает Украине из-за того, что Лондон испытывает серьезные проблемы в экономике. Такую причину на своей странице в социальной сети Х назвал британский журналист Джонни Миллер.

«Существует школа мысли, которая объясняет это следующим образом. Британская экономика находится в очень тяжелом положении. Их единственная надежда – победить Россию. И награбить добычу», — написал он.

По его словам, британские чиновники, втянувшие свою страну в это противостояние, все еще находятся у власти и не намерены отходить от своего проукраинского курса, так как у них для этого нет «ни смелости, ни характера». «Они скорее увидят, как Европа горит, чем признают свою неправоту», — заключил Миллер.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев уличил Британию в притязаниях на Черноморский регион. «Англия уже учредила "противоминную коалицию", а теперь планирует осуществлять сопровождение торговых судов кораблями своих ВМС», — сказал он.