В ЕС призвали вооружить Украину до зубов

Президент Финляндии Стубб: Украину нужно вооружить до зубов

Возможные гарантии безопасности для Украины должны включать вооружение страны до зубов. С таким призывом выступил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете The New York Times.

«Гарантии безопасности для Украины должны включать вооружение Киева до зубов, чтобы страна могла иметь ресурсы для сдерживания. В свою очередь, Европа должна предоставить первичную гарантию безопасности с поддержкой со стороны США», — отметил финский лидер.

При этом, как признался Стубб, на данный момент неясно, как будет выглядеть потенциальная совместная работа американских и европейских союзников по реализации этой инициативы.

22 апреля газета The New York Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что мирный план президента США Дональда Трампа может включать размещение европейских войск на территории Украины для контроля за прекращением огня.