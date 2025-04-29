Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:04, 29 апреля 2025Мир

В ЕС призвали вооружить Украину до зубов

Президент Финляндии Стубб: Украину нужно вооружить до зубов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Возможные гарантии безопасности для Украины должны включать вооружение страны до зубов. С таким призывом выступил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете The New York Times.

«Гарантии безопасности для Украины должны включать вооружение Киева до зубов, чтобы страна могла иметь ресурсы для сдерживания. В свою очередь, Европа должна предоставить первичную гарантию безопасности с поддержкой со стороны США», — отметил финский лидер.

При этом, как признался Стубб, на данный момент неясно, как будет выглядеть потенциальная совместная работа американских и европейских союзников по реализации этой инициативы.

22 апреля газета The New York Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что мирный план президента США Дональда Трампа может включать размещение европейских войск на территории Украины для контроля за прекращением огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбила тяжелый истребитель ВСУ. На Украине заявили, что «произошло то, чего не должно было»

    Трамп заявил о готовности встать на одну из сторон в конфликте России и Украины

    Советник Набиуллиной прокомментировал возможное снижение цены отсечения для нефти

    В Европе пожаловались на давление с Запада и с Востока

    У российских банков стало меньше должников

    Уникальное животное с лечебным ядом родилось на Дальнем Востоке

    Названа новая угроза для России от торговых войн Трампа

    В США захотели создать аналог «Орешника»

    Собянин рассказал о кадровых изменениях в Москве

    Два культовых музыканта не сработались из-за ламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости