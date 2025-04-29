Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:06, 29 апреля 2025Мир

В Госдепе назвали условие выхода из переговоров по Украине

Госдеп: США выйдут из переговорного процесса по Украине при отсутствии прогресса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон может отказаться от роли посредника в переговорном процессе по Украине. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, передает ТАСС.

По ее словам, это случится в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании. «Сейчас обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту. Если прогресса не будет, мы откажемся от роли посредников», — сказала она. При этом дипломат отметила, что окончательное решение будет принимать президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявил, что с президентом России Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, российский лидер не заключал бы мир ни с кем, кроме него, поскольку хотел идти до конца, но теперь готов договариваться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве

    Одну страну предупредили о повторении пути Украины

    Российские военные уничтожили группу элитного украинского спецназа

    В Госдепе назвали условие выхода из переговоров по Украине

    Трамп признал интерес в мире между Россией и Украиной «ради денег»

    Ставрополье признали лучшим регионом для санаторного туризма

    Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

    Путин одобрил переименование аэропорта Волгограда в Сталинград

    Трамп захотел стать Папой Римским

    Россиянам разъяснили запрет на остекление балконов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости