В Госдепе назвали условие выхода из переговоров по Украине

Госдеп: США выйдут из переговорного процесса по Украине при отсутствии прогресса

Вашингтон может отказаться от роли посредника в переговорном процессе по Украине. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, передает ТАСС.

По ее словам, это случится в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании. «Сейчас обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту. Если прогресса не будет, мы откажемся от роли посредников», — сказала она. При этом дипломат отметила, что окончательное решение будет принимать президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявил, что с президентом России Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, российский лидер не заключал бы мир ни с кем, кроме него, поскольку хотел идти до конца, но теперь готов договариваться.