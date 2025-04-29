В Кремле отреагировали на вопрос об участии военных КНДР в параде Победы в Москве

Песков не уточнил, будут ли военные из КНДР участвовать в параде Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал направить в Министерство обороны вопрос об участии военных КНДР, освобождавших Курскую область, в параде Победы в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Точно не могу вам сказать. Это нужно уточнить в Министерстве обороны», — отреагировал представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин может наградить бойцов из КНДР, сражавшихся в Курской области. Пресс-секретарь президента в ходе брифинга отметил, что подобное исключать нельзя.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военнослужащих КНДР после освобождения Курской области могут задействовать в боях в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, соответствующее решение примет президент России Владимир Путин.