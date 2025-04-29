В Кремле ответили на слова Макрона о давлении на Россию

Песков: Французские власти не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления Путина

Французские власти не слушали заявления президента России Владимира Путина. Так слова французского лидера Эммануэля Макрона, обещавшего усилить давление на Москву, прокомментировал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Пескова, именно российская сторона выступает инициатором прекращения огня и начала переговоров, поэтому Путин объявил второе за месяц перемирие.

Ранее Макрон пообещал, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней.