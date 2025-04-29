В Кремле ответили на слова Макрона о давлении на Россию

Французские власти не слушали заявления президента России Владимира Путина. Так слова французского лидера Эммануэля Макрона, обещавшего усилить давление на Москву, прокомментировал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.
«Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
По словам Пескова, именно российская сторона выступает инициатором прекращения огня и начала переговоров, поэтому Путин объявил второе за месяц перемирие.
Ранее Макрон пообещал, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней.