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11:32, 29 апреля 2025Мир

В Кремле ответили на слова Макрона о давлении на Россию

Песков: Французские власти не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Французские власти не слушали заявления президента России Владимира Путина. Так слова французского лидера Эммануэля Макрона, обещавшего усилить давление на Москву, прокомментировал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Пескова, именно российская сторона выступает инициатором прекращения огня и начала переговоров, поэтому Путин объявил второе за месяц перемирие.

Ранее Макрон пообещал, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней.

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