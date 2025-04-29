Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:24, 29 апреля 2025Россия

В Москве маршрутка столкнулась с уборочной машиной

Четверо пострадали при столкновении маршрутки с уборочной машиной в Москве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки с уборочной машиной на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, пострадали пассажиры маршрутки. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Другие обстоятельства ДТП сейчас выясняются, передает РЕН ТВ.

До этого сообщалось, что на востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием такси и автомобиля каршеринга.

Тогда в результате инцидента никто не пострадал.

Еще раньше в столице Mercedes протаранил машину коммунальщиков. Помощь врачей потребовалась одному человеку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности встать на одну из сторон в конфликте России и Украины

    Виктория Бекхэм высмеяла внешний вид мужа во время работы на огороде

    В России заочно арестовали директора ЛГБТ группы «Выход»

    Скандальный ресторан оштрафовали за песню Инстасамки

    Хоккеист объяснил решение сменить российское гражданство на казахстанское

    Лазарева рассказала об одном ограничении из-за внесения в реестр террористов

    На Украине обложат налогами продажи на маркетплейсах и оказание услуг

    Путин и Белоусов направили венки на прощание с генерал-лейтенантом Москаликом

    Около 30 студентов-медиков из Петербурга задержали по подозрению в даче взятки

    Шансы юаня свергнуть доллар оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости