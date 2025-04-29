В Москве маршрутка столкнулась с уборочной машиной

Четверо пострадали при столкновении маршрутки с уборочной машиной в Москве

Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки с уборочной машиной на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, пострадали пассажиры маршрутки. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Другие обстоятельства ДТП сейчас выясняются, передает РЕН ТВ.

До этого сообщалось, что на востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием такси и автомобиля каршеринга.

Тогда в результате инцидента никто не пострадал.

Еще раньше в столице Mercedes протаранил машину коммунальщиков. Помощь врачей потребовалась одному человеку.