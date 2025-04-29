В России объяснили отказ Трампа пустить Макрона на беседу с Зеленским

Пушков: Трамп отказал Макрону в беседе с Зеленским для демонстрации лидерства

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков предположил, почему президент США Дональд Трамп не дал присоединиться лидеру Франции Эммануэлю Макрону к разговору с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков объяснил отказ Трампа пустить Макрона на беседу с Зеленским и отметил, что таким образом американский политик хотел показать свое лидерство.

«Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым», — подчеркнул сенатор.

26 апреля Трамп и Зеленский побеседовали перед прощанием с Папой Римским в Ватикане. Украинский президент допустил, что встреча с американским лидером может стать исторической. Зеленский также уточнил, что обсудил с Трампом возможность полного прекращения огня.