Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:30, 29 апреля 2025Россия

В России объяснили отказ Трампа пустить Макрона на беседу с Зеленским

Пушков: Трамп отказал Макрону в беседе с Зеленским для демонстрации лидерства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков предположил, почему президент США Дональд Трамп не дал присоединиться лидеру Франции Эммануэлю Макрону к разговору с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков объяснил отказ Трампа пустить Макрона на беседу с Зеленским и отметил, что таким образом американский политик хотел показать свое лидерство.

«Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым», — подчеркнул сенатор.

26 апреля Трамп и Зеленский побеседовали перед прощанием с Папой Римским в Ватикане. Украинский президент допустил, что встреча с американским лидером может стать исторической. Зеленский также уточнил, что обсудил с Трампом возможность полного прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Часть уравнения зависит от Москвы». Макрон пообещал усилить давление на Россию по вопросу Украины в ближайшие восемь-десять дней

    На Украине полицейские начали угрожать молодежи ради пополнения ВСУ

    В России объяснили отказ Трампа пустить Макрона на беседу с Зеленским

    Переосмыслено происхождение домашних кошек

    Российские военные уничтожили дроны ВСУ на северском направлении

    Искусственный интеллект помог женщине выявить опасную болезнь

    Названы три этапа возможного мирного процесса по Украине

    Европа оказалась неспособна перевооружиться за свой счет

    Доктор Мясников почувствовал себя опозоренным на отдыхе

    Раскрыты последствия прекращения военной помощи США Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости