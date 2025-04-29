В российском городе пара кинологов избила собак и попала на видео

В Екатеринбурге семейная пара кинологов жестоко избила собак в парке. Действия россиян попали на видео, кадры опубликовал портал Е1.ru.
На представленном ролике видно, как горожане выводят животных на улицу и пытаются с ними тренироваться во дворе. Они бьют собак, оттягивают их за поводки. Животные скулят и пытаются вырваться.
Сами кинологи не считают, что поступали с питомцами жестоко. Супруг рассказал, что удары и крики — это способы утихомирить собак. По мнению мужчины, ролик записал сосед, с которым они давно конфликтовали. Таким образом жилец хотел отомстить паре специалистов.
До этого сообщалось, что жительница Уфы избила собаку на глазах у ребенка из-за пролитого кофе.
Еще раньше в Санкт-Петербурге возбудили дело против 42-летнего мужчины, избившего собаку сожительницы после ссоры.