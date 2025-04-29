Роспотребнадзор опроверг фейк о холере в российском регионе

В соцсетях распространилась фотография якобы письма Роспотребнадзора, направленного властям и отделению Роспотребнадзора Липецкой области в связи с предполагаемой угрозой острой холерной инфекции. Однако правительство региона и Роспотребнадзор назвали документ фейковым.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в связи с угрозой распространения острой инфекции, вызванной бактериями Vibrio cholerae (холера), направляет рекомендации по использованию воды в питьевых целях и предлагает довести их до местного населения», — говорится в фейковом документе за подписью руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

В нем также приведены рекомендации по использованию воды: например, для питья использовать проверенные источники водоснабжения или бутилированную воду.

На официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Липецкой области не представлена информация о том, что в регионе существует угроза распространения холеры. Также на портале федерального Роспотребнадзоре в разделе писем не размещен такой документ за 29 апреля. Кроме того, на фото документа, распространившегося в соцсетях, значится подпись Поповой, сделанная от руки. Однако, как свидетельствуют недавние письма Роспотребнадзора, выложенные на его сайте, глава ведомства использует электронную подпись.

Роспотребнадзор в своем официальном канале в Telegram назвал фейком данный документ. «Эта информация является недостоверной! Будьте внимательны», — говорится в сообщении. Кроме того, согласно данным Роспотребнадзора, в сети распространялось похожее фейковое письмо, но уже якобы направленное властям Воронежской области.

«В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. За последние 20 лет зарегистрированы только единичные завозные случаи холеры», — добавили в ведомстве.

Правительство Липецкой области также опровергло подлинность документа и представленной в нем информации. «По данным областного Роспотребнадзора, эта информация является ложной. В Липецкой области холера не зафиксирована», — говорится в сообщении.

Ранее в сети уже неоднократно распространялись фейки, связанные с предполагаемой угрозой вспышки холеры. Например, в 2022 году распространялась недостоверная информация о возможной эпидемии холеры в Липецкой области. А в 2024 году правительство региона опровергло данные об обнаружении в водозаборах холеры и объявлении всеобщей эвакуации в Липецкой области.

Информация о якобы официальном письме от Роспотребнадзора с рекомендациями для населения из-за якобы угрозы холеры в Липецкой области не распространилась в СМИ. Ряд изданий опубликовал опровержение этого фейка (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

