В США заявили о готовности прибегнуть к любым действиям по отношению к Ирану

Уолтц: США готовы к любым действиям, чтобы не дать получить Ирану ядерное оружие

США готовы прибегнуть к любым действиям по отношению у Ирану, чтобы не дать Тегерану получить ядерное оружие. Об этом в статье для журнала National Interest заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Продуктивная дипломатия на ранних стадиях ради этой цели ведется прямо сейчас, но президент ясно дал понять, что все варианты для того, чтобы не дать Ирану когда-либо получить такую бомбу, остаются на столе», — написал Уолтц.

Американский советник отметил, что цель США также лишить Иран доходов от продажи нефти, в том числе Китаю, чтобы исключить их использование для наращивания Тегераном арсенала баллистических ракет и финансирования террористов.

Ранее стало известно, что следующая встреча представителей Ирана и Соединенных Штатов Америки пройдет в ближайшие две недели. По информации источника, четвертый раунд переговоров по теме ядерной программы Ирана состоится в Европе. На территории какой страны могут встретиться делегации, не сообщается, как и то, на каком уровне они пройдут.

Сообщалось, что в Иране заявили об удовлетворении переговорами с США по ядерной сделке. Аббас Аракчи выразил оптимизм в отношении достижения соглашения, отметив при этом, что он настроен сдержанно.