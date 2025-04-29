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08:18, 29 апреля 2025Экономика

Власти обеспокоились качеством воды на Дальнем Востоке

Счетная палата: Качество воды на Дальнем Востоке заметно снизилось
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pixabay

Российские власти обеспокоились качеством воды на Дальнем Востоке — под данным специалистов, оно заметно снизилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Счетной палаты.

В ведомстве напомнили, что на защиту и охрану водных объектов в этой части страны с 2020 по 2024 год выделили 17,8 миллиарда рублей из фондов федерального бюджета. При этом в ходе проверок выяснилось, что санитарное состояние воды на Дальнем Востоке только ухудшилось.

Одна из причин такой динамики — сброс неочищенных сточных вод с территорий сопредельных государств, с которыми не налажено сотрудничество в вопросах экологии.

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