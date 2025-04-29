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00:04, 29 апреля 2025Мир

Внук генерала де Голля оценил объявление Путиным перемирия

Внук генерала де Голля назвал символичным объявление Путиным перемирия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля, в беседе с RT назвал символичным объявление перемирия с 8 по 11 мая во время празднований в честь Дня Победы.

Собеседник издания также выразил надежду, что мир вернется на Украину, а со временем Франция будет партнером России.

«Ведь вместе Россия и Франция всегда выигрывали», — отметил он.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил новое перемирие в зоне спецоперации. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая.

Украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая на эту инициативу, назвал ее манипуляцией, фактически отвергнув предложение российского лидера.

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