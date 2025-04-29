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16:45, 29 апреля 2025Силовые структуры

Вора в законе Рому Сыча задержали после допроса

В Казани задержали вора в законе Рому Сыча за мошенничество и вымогательство
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Роман Сычев

Роман Сычев. Фото: «Прайм Крайм»

В Казани задержали единственного вора в законе из Татарстана Романа Сычева, известного в криминальных кругах как Рома Сыч. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным источника, Сычев прибыл к следователям на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о совершенной 15 лет назад расправе, однако в кабинете ему стало известно, что его подозревают в мошенничестве и вымогательстве, совершенных в 2024 году. С Сычевым проводят оперативные действия.

Как сообщает издание, он был коронован в 37 лет, неоднократно судим, последний раз — за наркотики.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге криминальный авторитет Марсель Гасанов обвинил в своем аресте бывшего силовика.

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