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08:00, 29 апреля 2025Экономика

Выдачи одного вида кредитов в России обрушились

«Скоринг бюро»: Число выданных потребкредитов в России упало на 59,2 % за год
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pixabay

К началу апреля 2025 года число одобренных потребительских кредитов в России сократилось на 59,2 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и составило 1,4 миллиона. О резком снижении выдач подобного вида займов в стране сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

Вместе с число выдач заметно упал и средний размер потребительского кредита. За 12 месяцев показатель сократился на 12 процентов и опустился до отметки в 152,7 тысячи рублей. В результате совокупная сумма одобренных займов снизилась за год на 64 процента и составила порядка 216,2 миллиарда рублей, отметили аналитики.

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Глава «Скоринг бюро» Олег Лагуткин связал подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин он отнес в том числе жесткую денежно-кредитную политику Центробанка (ЦБ), руководство которого усилило контроль за выдачами займов в России. Рекордная ключевая ставка в 21 процент годовых, в свою очередь, потянула вверх процентные ставки по банковским кредитам, в результате чего последние сильно подорожали и стали менее доступными для граждан. Кроме того, в РФ ужесточились требования к потенциальным заемщикам, что также охладило потребительское кредитование, резюмировал он.

Выдачи потребительских займов в РФ падают не первый месяц. По итогам февраля 2025-го показатель сократился в 2,3 раза год к году. Полная стоимость подобного вида кредитов за последний зимний месяц достигла отметки в 36 процентов годовых, утверждали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). О постепенном охлаждении потребительского кредитования в начале 2025 года ранее также заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В то же время она подчеркнула, что говорить об устойчивости подобного тренда в стране говорить пока преждевременно.

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