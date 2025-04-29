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19:22, 29 апреля 2025Мир

Жена Нетаньяху вмешалась в его выступление о заложниках

Жена премьера Израиля Сара Нетаньяху: В живых осталось менее 24 заложников
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Сара Нетаньяху

Сара Нетаньяху. Фото: Amir Cohen / Reuters

В живых осталось менее 24 израильских заложников из 56, удерживаемых в секторе Газа. Об этом заявила жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара, вмешавшись в его выступление, передает The Times of Israel.

В ходе церемонии по случаю 77-летней годовщины провозглашения независимости Израиля Нетаньяху сообщил, что в Газе остается «до 24 живых заложников». После этого его супруга вполголоса отметила, что выживших «меньше».

В ответ израильский премьер подчеркнул, что он назвал число живых заложников именно с формулировкой «до». Нетаньяху добавил, что остальные заложники не выжили, однако Израиль намерен вернуть их тела.

26 апреля палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что готово заключить перемирие с Израилем сроком на пять лет для урегулирования конфликта в секторе Газа.

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