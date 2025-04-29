Жена Нетаньяху вмешалась в его выступление о заложниках

Жена премьера Израиля Сара Нетаньяху: В живых осталось менее 24 заложников

В живых осталось менее 24 израильских заложников из 56, удерживаемых в секторе Газа. Об этом заявила жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара, вмешавшись в его выступление, передает The Times of Israel.

В ходе церемонии по случаю 77-летней годовщины провозглашения независимости Израиля Нетаньяху сообщил, что в Газе остается «до 24 живых заложников». После этого его супруга вполголоса отметила, что выживших «меньше».

В ответ израильский премьер подчеркнул, что он назвал число живых заложников именно с формулировкой «до». Нетаньяху добавил, что остальные заложники не выжили, однако Израиль намерен вернуть их тела.

26 апреля палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что готово заключить перемирие с Израилем сроком на пять лет для урегулирования конфликта в секторе Газа.