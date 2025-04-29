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02:00, 29 апреля 2025Забота о себе

Женщина вернулась к бывшему бойфренду ради ребенка и пожалела

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась 27-летняя женщина, которая вернулась к бывшему партнеру ради ребенка, но впоследствии пожалела об этом. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, она рассталась с бывшим партнером и сразу же влюбилась в другого мужчину. Однако вскоре автор письма узнала, что беременна от своего бывшего бойфренда. Тогда она решила вернуться к экс-партнеру. Некоторое время в их отношениях все было хорошо, но после рождения дочери начались ссоры.

«Он отличный отец и кормилец — ему 32 года, и у него хорошая работа, — но меня уже ничто не радует. Парень, с которым я встречалась, уже с другой», — написала женщина. Она также призналась, что считает себя неудачницей, и попросила у Нолан совета, так как не знает, как ей следует поступить.

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В ответ коуч отметила, что женщина вряд ли может считать себя неудачницей, и посоветовала ей обсудить эту ситуацию с отцом дочери. «Очевидно, у вас были веские причины для расставания, и если эти проблемы не были решены, неудивительно, что немногое изменилось, и старые проблемы снова всплывают. Теперь у вас есть ребенок, что создает дополнительную нагрузку на отношения. Я надеюсь, что вы найдете взаимопонимание, потому что можно быть хорошими родителями и двигаться дальше по отдельности», — посоветовала Нолан.

Ранее поймавшая мужа на измене женщина рассказала, как ей удалось раскрыть обман с помощью одного домашнего устройства. Женщина призналась, что однажды забрала годовалого сына в гости к бабушке и нечаянно оставила одну из радионянь включенной.

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