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07:50, 29 апреля 2025Россия

Житель Курской области рассказал о сливавших бензин из автомобилей бойцах ВСУ

ТАСС: Бойцы ВСУ сливали бензин из автомобилей жителей Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оккупированных в Курской области территориях сливали бензин из автомобилей жителей села Гуево Суджанского района. Об этом сообщил местный житель Михаил, его слова передает ТАСС.

«В машине был бензин, проверили — сухо, бак сломан. Все слили», — сказал мужчина.

Он добавил, что украинские солдаты также угоняли машины местных жителей. В случае, если они не могли завести машину, то они разбирали ее на запчасти и забирали детали. По словам Михаила, бойцы ВСУ 14 раз безуспешно пытались завести машину его знакомого, после чего она сгорела.

Житель Гуево также рассказал о похоронах родителей под обстрелами ВСУ. Мать мужчины до кладбища пришлось вести самостоятельно на садовой тачке, добавил он.

Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля. Общие потери ВСУ, согласно заявлению главы Генштаба Валерия Герасимова, составили более 76 тысяч военнослужащих и свыше 7700 единиц военной техники противника. Вторжение украинских военных в регион продолжалось с начала августа 2024 года.

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