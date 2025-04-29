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14:50, 29 апреля 2025Экономика

Жители Патриарших захотели избавиться от самокатчиков

Жители Патриарших прудов попросили Собянина спасти их от самокатчиков
Мария Черкасова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Инициативная группа жителей Патриарших прудов в центре Москвы потребовала запретить передвижение на электросамокатах и мопедах на территории района. С такой просьбой москвичи обратились к мэру Сергею Собянину, сообщает «360.ru».

Жители заявили, что самокаты и мопеды «несут угрозу жизни и здоровью как всем нашим жителям, так и любому гражданину, оказавшемуся на Патриарших прудах в весенне-летний период». Также жителям района не нравится, что хаотично разбросанные самокаты загораживают проход и на без того узких тротуарах Патриарших прудов, а также портят «архитектуру и красоту района».

Также москвичи пожаловались, что не могут спокойно спать от звуков гремящих моторов и громкой музыки.

Ранее жители Патриарших прудов пожаловались на стук копыт по ночам. Выгул лошадей происходит каждую ночь, часто в районе 1:00-2:00 часов, рассказали москвичи с Малой Бронной. Из-за цоканья копыт люди не могут открыть окна в квартиру и испытывают проблемы со сном.

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