Звезда «Глухаря» призвал проявлять любовь к родине делом

Актер Владислав Котлярский призвал проявлять любовь к родине делом

Звезда сериала «Глухарь» Владислав Котлярский призвал проявлять любовь к родине не только на словах, но и делом. Его цитирует Пятый канал.

По мнению артиста, детям нужно прививать чувство патриотизма. «Важно любить свою родину и говорить о том, что в ней все прекрасно», — сказал он.

Котлярский также добавил, что следует освещать быт граждан и поддерживать страну, чтобы обеспечить пожилым людям достойную пенсию. «На первом месте, мне кажется, должна быть хорошая жизнь обычных людей. Чтобы не собирали детям деньги <…> на операцию, и чтобы старики жили счастливо и богато», — уточнил актер.

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