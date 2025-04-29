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14:45, 29 апреля 2025Культура

Звезда «Глухаря» призвал проявлять любовь к родине делом

Актер Владислав Котлярский призвал проявлять любовь к родине делом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: сериал «Глухарь-3»

Звезда сериала «Глухарь» Владислав Котлярский призвал проявлять любовь к родине не только на словах, но и делом. Его цитирует Пятый канал.

По мнению артиста, детям нужно прививать чувство патриотизма. «Важно любить свою родину и говорить о том, что в ней все прекрасно», — сказал он.

Котлярский также добавил, что следует освещать быт граждан и поддерживать страну, чтобы обеспечить пожилым людям достойную пенсию. «На первом месте, мне кажется, должна быть хорошая жизнь обычных людей. Чтобы не собирали детям деньги <…> на операцию, и чтобы старики жили счастливо и богато», — уточнил актер.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил коллегам создать совет по культуре при ведомстве.

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