Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид посмеялся над заявлением Украины о выводе солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Сообщение со своими рассуждениями он опубликовал в Telegram-канале подразделения.
«Украина закончила вывод основных сил в Курской области. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет (смеется)?» — поинтересовался он.
Таким образом Аид прокомментировал соответствующий новостной сюжет украинского СМИ. Российский офицер пристыдил Киев за то, что там выдают поражение за организованный вывод войск.
Кроме того, он предложил наложить мелодию из шоу Бенни Хилла (Yakety Sax — прим. «Ленты.ру») на видео «с 20-30 убегающими через пункт пропуска инвалидами».
Насколько надо быть чмошниками, чтобы до сих пор пытаться выдавать свой полный разгром в Курской области за организованный вывод войск?
26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что армия полностью освободила Курскую область от ВСУ. Последним от солдат противника зачистили село Горналь
ВСУ не оставляют попыток прорыва границы
Утром в среду, 30 апреля, появилась информация о новых попытках украинских солдат прорваться в Курскую и Белгородскую области.
Попытки прорыва штурмовых групп ВСУ были предприняты в направлении курской Гоптаровки, где противник перебросил солдат в лесной массив, а также в направлении белгородской Демидовки.
«Оккупанты уничтожены огнем артиллерии и FVP-дронов на украинской территории», — сообщил источник, связанный с группировкой войск Российской армии «Север».
Поиск подразделений противника вдоль российской границы продолжается.
Также Украина продолжает обстрел приграничья с воздуха. Так, за минувшую ночь только над Курской областью сбили 15 беспилотников. В результате атаки в Рыльске трое человек получили ушибы и резаные раны. В одном из домов загорелась кровля, однако огонь был оперативно потушен пожарными.
В России не верят в возможность успеха нового захода ВСУ в Курскую область
По мнению военного эксперта полковника в отставке Анатолия Матвийчука, ВСУ вряд ли попытаются повторно зайти в Курскую область. Более вероятны, указывает он, попытки прорыва в Белгородской и Брянской областях.
Он отметил, что с помощью подобных действий Украина намерена давить на Россию в рамках будущих переговоров.
Тут речь о политическом давлении. "Мы оккупировали ваши территории, отдавайте наши". Так что попытки проникнуть на территории России и закрепиться там будут продолжаться