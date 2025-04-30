«20-30 убегающих инвалидов». Российский командир посмеялся над заявлением Украины об отводе войск ВСУ из Курской области

Командир «Ахмата» Аид высмеял заявление Киева о выводе ВСУ из Курской области

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид посмеялся над заявлением Украины о выводе солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Сообщение со своими рассуждениями он опубликовал в Telegram-канале подразделения.

«Украина закончила вывод основных сил в Курской области. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет (смеется)?» — поинтересовался он.

Таким образом Аид прокомментировал соответствующий новостной сюжет украинского СМИ. Российский офицер пристыдил Киев за то, что там выдают поражение за организованный вывод войск.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Кроме того, он предложил наложить мелодию из шоу Бенни Хилла (Yakety Sax — прим. «Ленты.ру») на видео «с 20-30 убегающими через пункт пропуска инвалидами».

Насколько надо быть чмошниками, чтобы до сих пор пытаться выдавать свой полный разгром в Курской области за организованный вывод войск? Аид командир группы спецназа «Ахмат»

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что армия полностью освободила Курскую область от ВСУ. Последним от солдат противника зачистили село Горналь

ВСУ не оставляют попыток прорыва границы

Утром в среду, 30 апреля, появилась информация о новых попытках украинских солдат прорваться в Курскую и Белгородскую области.

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Попытки прорыва штурмовых групп ВСУ были предприняты в направлении курской Гоптаровки, где противник перебросил солдат в лесной массив, а также в направлении белгородской Демидовки.

«Оккупанты уничтожены огнем артиллерии и FVP-дронов на украинской территории», — сообщил источник, связанный с группировкой войск Российской армии «Север».

Поиск подразделений противника вдоль российской границы продолжается.

Также Украина продолжает обстрел приграничья с воздуха. Так, за минувшую ночь только над Курской областью сбили 15 беспилотников. В результате атаки в Рыльске трое человек получили ушибы и резаные раны. В одном из домов загорелась кровля, однако огонь был оперативно потушен пожарными.

В России не верят в возможность успеха нового захода ВСУ в Курскую область

По мнению военного эксперта полковника в отставке Анатолия Матвийчука, ВСУ вряд ли попытаются повторно зайти в Курскую область. Более вероятны, указывает он, попытки прорыва в Белгородской и Брянской областях.

Он отметил, что с помощью подобных действий Украина намерена давить на Россию в рамках будущих переговоров.