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07:00, 30 апреля 2025Ценности

38-летняя актриса показала грудь после пластики в откровенном топе

Мария Винар

Фото: @kristincavallari

Американская актриса Кристин Каваллари показала результат пластики груди на фото в откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном кадре 38-летняя звезда «Голливудских холмов» предстала в ультракоротких шортах и топе-бюстье, оформленном шнуровкой. В то же время на другом снимке она продемонстрировала фигуру в коричневом платье длины мини и вельветовой рубашке. Кроме того, знаменитость примерила кроп-топ с оборками и шорты с высокой посадкой.

Известно, что Каваллари сделала в июне прошлого года подтяжку груди и вставила импланты. «Я сделала и то, и другое после кормления грудью. Все ведут себя так, будто я лгу об этом, хотя меня никогда не спрашивали конкретно об имплантатах», — призналась она.

Ранее сообщалось, что женщины бросились делать пластику ради отказа от бюстгальтера.

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