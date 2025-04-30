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11:51, 30 апреля 2025Наука и техника

70-летний астронавт заявил об освобождении от болей в космосе

Астронавт Петтит: Микрогравитация освобождает пожилых от части болей
Иван Потапов
Иван Потапов
Доналд Рой Петтит

Доналд Рой Петтит. Фото: Shamil Zhumatov, Pool / AP

Возвращение к земной гравитации после космического полета выглядит провокацией, заявил 70-летний астронавт НАСА Дональд Петтит, вернувшийся на Землю после полета на Международной космической станции (МКС). Об этом рассказывает издание ArsTechnica.

Петтит является одним из самых опытных действующих астронавтов НАСА. В общей сложности на околоземной орбите он провел 590 дней, большая часть из которых пришлась на три посещения МКС (в 2002-2003, 2011-2012 и 2024-2025 годах). 20 апреля, на следующий день после того, когда астронавт вернулся из своего последнего полета, ему исполнилось 70 лет.

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Петтит заметил, что, подобно многим пожилым людям, он часто просыпается по ночам из-за болей в плече или скованной шеи, тогда как микрогравитация освободила его от части этих неприятных ощущений. «Когда ты спишь, ты просто паришь, и твое тело, все эти мелкие боли и недомогания, заживают. Ты чувствуешь себя снова 30-летним и свободным от боли, свободным от всего. Поэтому мне нравится быть на орбите. Это прекрасное место для меня и моей физиологии», — заявил астронавт.

Ранее пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что космический корабль «Союз МС-26» с российско-американским экипажем — Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом — приземлился в Казахстане.

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