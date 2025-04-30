70-летний астронавт заявил об освобождении от болей в космосе

Астронавт Петтит: Микрогравитация освобождает пожилых от части болей

Возвращение к земной гравитации после космического полета выглядит провокацией, заявил 70-летний астронавт НАСА Дональд Петтит, вернувшийся на Землю после полета на Международной космической станции (МКС). Об этом рассказывает издание ArsTechnica.

Петтит является одним из самых опытных действующих астронавтов НАСА. В общей сложности на околоземной орбите он провел 590 дней, большая часть из которых пришлась на три посещения МКС (в 2002-2003, 2011-2012 и 2024-2025 годах). 20 апреля, на следующий день после того, когда астронавт вернулся из своего последнего полета, ему исполнилось 70 лет.

Петтит заметил, что, подобно многим пожилым людям, он часто просыпается по ночам из-за болей в плече или скованной шеи, тогда как микрогравитация освободила его от части этих неприятных ощущений. «Когда ты спишь, ты просто паришь, и твое тело, все эти мелкие боли и недомогания, заживают. Ты чувствуешь себя снова 30-летним и свободным от боли, свободным от всего. Поэтому мне нравится быть на орбите. Это прекрасное место для меня и моей физиологии», — заявил астронавт.

Ранее пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что космический корабль «Союз МС-26» с российско-американским экипажем — Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом — приземлился в Казахстане.