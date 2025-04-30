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18:39, 30 апреля 2025Экономика

Brent подешевела ниже 62 долларов

ICE: Цена нефти сорта Brent опустилась до 61,95 доллара за баррель
Кирилл Луцюк

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Цена июльского фьючерса нефти сорта Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным на 17:50 мск, котировки этого энергоносителя опускались до 61,95 доллара за баррель. Чуть позже они поднялись до 62,12 доллара.

Ранее, 29 апреля, стоимость барреля марки Brent ушла ниже 63,5 доллара. Причиной такой динамики стали растущие опасения по поводу сокращения глобального спроса на топливо из-за торговой войны между США и Китаем.

Кроме того, есть прогнозы, что Саудовская Аравия вскоре добьется от ОПЕК+ очередного увеличения добычи нефти. Это стало еще одной причиной падения июльского фьючерса на Brent.

В Goldman Sachs Group полагают, что в 2025 году стоимость Brent будет колебаться на уровне 63 доллара.

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