Бывшего замгубернатора Томской области арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Экс-заместителя губернатора Томской области Александра Лебедева отправили в СИЗО

Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего заместителя губернатора Томской области Александра Лебедева. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Лебедева на время следствия отправили в СИЗО. Мера пресечения избрана до 20 мая. Экс-замгубернатора обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Отмечается, что обвинение не связано с периодом его работы в Томской области.

В феврале в Томской области суд приговорил к 3,5 года лишения свободы другого бывшего заместителя губернатора региона. Отвечавшему за строительство и инфраструктуру Евгению Паршуто тоже дали срок по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.