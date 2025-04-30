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14:16, 30 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего замгубернатора Томской области арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Экс-заместителя губернатора Томской области Александра Лебедева отправили в СИЗО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего заместителя губернатора Томской области Александра Лебедева. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Лебедева на время следствия отправили в СИЗО. Мера пресечения избрана до 20 мая. Экс-замгубернатора обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Отмечается, что обвинение не связано с периодом его работы в Томской области.

В феврале в Томской области суд приговорил к 3,5 года лишения свободы другого бывшего заместителя губернатора региона. Отвечавшему за строительство и инфраструктуру Евгению Паршуто тоже дали срок по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

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