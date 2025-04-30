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14:04, 30 апреля 2025Экономика

Экономика Китая оказалась не готова к торговой войне с США

Reuters: Активность китайских фабрик стала падать самыми быстрыми темпами
Кирилл Луцюк

Фото: Aly Song / Reuters

Данные об активности в производственном секторе КНР опровергли заявления китайских чиновников о хорошей готовности их экономики к торговой войне с США. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как показал обзор предприятий, в апреле активность в указанном сегменте сократилась самыми быстрыми темпами за последние 16 месяцев. Это подтвердило необходимость дальнейшего стимулирования экономики, поскольку пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом свели на нет позитивные результаты последних двух месяцев. Полученная статистика контрастирует с убежденностью китайских чиновников в том, что вторая экономика мира хорошо подготовлена ​​к тому, чтобы выдержать торговый шок вызванный тарифами Вашингтона. Внутренний спрос остается слабым, а владельцы фабрик пытаются найти за границей новых покупателей.

По данным Национального бюро статистики (НБС), официальный индекс деловой активности Китая (PMI) в апреле упал до 49,0 против 50,5 в марте. Это самый низкий показатель с декабря 2023 года. Непроизводственный индекс PMI, включающий услуги и строительство, снизился с 50,8 до 50,4.

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Как отметил, экономист по Китаю в Capital Economics Цзычунь Хуан, хотя Пекин усиливает фискальную поддержку, это вряд ли полностью компенсирует начавшееся торможение. Как следствие в 2025 году экономика КНР вырастет всего на 3,5 процента.

До этого министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Китай рискует потерять до 10 миллионов рабочих мест, если 145-процентные пошлины, введенные Вашингтоном, продолжат действовать.

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